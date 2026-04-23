Прокуратура Парижа отказалась подтвердить ордер на розыск брата Дурова

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Парижа отказалась подтвердить, действует ли по-прежнему ордер на розыск брата основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — Николая.

В ведомстве подчеркнули, что не разглашают информацию о потенциальных ордерах.

ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. В прокуратуре Парижа отказались подтвердить РИА Новости, действует ли по-прежнему во Франции ордер на розыск и арест брата основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Николая.

"Мы не разглашаем информацию о потенциальных ордерах", - сообщили в прокуратуре на соответствующий запрос.

Павел Дуров был задержан во Франции в конце августа 2024 года. Как сообщало издание Politico со ссылкой на французский административный документ, в марте 2025 года власти Франции выдали ордер на розыск Дурова, а также его брата Николая, сооснователя мессенджера, ответственного за его разработку.

Ордер был выдан на основании подозрений "в соучастии в хранении, распространении, предложении или предоставлении организованной группой порнографических изображений несовершеннолетних", указывало СМИ.