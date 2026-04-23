Прокуратура Парижа отказалась подтвердить ордер на розыск брата Дурова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Парижа отказалась подтвердить, действует ли по-прежнему ордер на розыск брата основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — Николая.
- В ведомстве подчеркнули, что не разглашают информацию о потенциальных ордерах.
ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. В прокуратуре Парижа отказались подтвердить РИА Новости, действует ли по-прежнему во Франции ордер на розыск и арест брата основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Николая.
"Мы не разглашаем информацию о потенциальных ордерах", - сообщили в прокуратуре на соответствующий запрос.
Павел Дуров был задержан во Франции в конце августа 2024 года. Как сообщало издание Politico со ссылкой на французский административный документ, в марте 2025 года власти Франции выдали ордер на розыск Дурова, а также его брата Николая, сооснователя мессенджера, ответственного за его разработку.
Ордер был выдан на основании подозрений "в соучастии в хранении, распространении, предложении или предоставлении организованной группой порнографических изображений несовершеннолетних", указывало СМИ.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию. В ноябре 2025 года Дуров добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции, он вернулся в Дубай.
