Франция стала главным европейским экспортером парфюма в Россию

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Франция стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком парфюма на российский рынок, лишив первого места Италию, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
При этом в целом Россия сократила закупки парфюмерии из ЕС: сумма поставок упала в 1,7 раза в месячном выражении - до 27,3 миллиона евро.