Франция стала главным европейским экспортером парфюма в Россию
06:57 23.04.2026
Франция стала главным европейским экспортером парфюма в Россию

Франция стала крупнейшим европейским поставщиком парфюмерии в Россию

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Парфюмерный магазин в ЦУМе
Парфюмерный магазин в ЦУМе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Парфюмерный магазин в ЦУМе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком парфюма на российский рынок.
  • Италия опустилась на третье место, потеряв статус главного парфюмерного поставщика в РФ.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Франция стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком парфюма на российский рынок, лишив первого места Италию, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Так, в феврале российские компании ввезли французской парфюмерии на 6,7 миллиона евро, итальянской - на 3,5 миллиона евро. В результате Италия потеряла место крупнейшего парфюмерного поставщика в РФ, опустившись сразу на третье место.
Вторым крупнейшим европейским поставщиком парфюмерии на российский рынок стала Испания - сумма экспорта подскочила в 1,4 раза за месяц, до 5,3 миллиона евро. В топ-5 также вошли Литва (3 миллиона евро) и Латвия (2,7 миллиона евро).
При этом в целом Россия сократила закупки парфюмерии из ЕС: сумма поставок упала в 1,7 раза в месячном выражении - до 27,3 миллиона евро.
