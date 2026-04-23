СМИ: фото на память привело к столкновению двух истребителей в Южной Корее

Краткий пересказ от РИА ИИ Пилот ВВС Южной Кореи, решивший сделать фото на память во время полета, столкнулся с другим истребителем в воздухе.

Оба самолета получили серьезные повреждения, на устранение которых потребовалось примерно 67,5 миллионов долларов США.

Виновного отстранили. Он должен был оплатить часть затрат на ремонт.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пилот ВВС Республики Корея, во время полета решивший сделать фото на память, столкнулся с другим истребителем, в результате чего оба самолета получили серьезные повреждения, сообщила газета Korea Herald

Как отмечает издание, ранее данный инцидент не придавался огласке, а сами ВВС сохраняли его в тайне на протяжении более четырех лет.

"Согласно данным совета по аудиту и инспекциям Республики Корея, пилот, являвшийся в то время майором ВВС, в декабре 2021 года во время полета снимал себя внутри кабины на память перед переводом на другое место", - говорится в сообщении газеты, опубликованном в четверг.

По данным Korea Herald, во время полета двух истребителей F-15 в строю пилот совершил незапланированный маневр в попытке сделать лучший кадр, из-за чего самолеты столкнулись в воздухе.

Как уточняет газета, обоим истребителям удалось приземлиться без происшествий, но столкновение привело к серьезным повреждениям самолетов, на устранение которых потребовалось около 100 миллиардов вон (примерно 67,5 миллионов долларов США ).

При этом южнокорейские ВВС отстранили виновного в аварии пилота и потребовали, чтобы он оплатил часть затрат на ремонтные работы в размере 878,7 миллиона вон (около 597,5 тысяч долларов). Пилот, в свою очередь, попросил аудитора пересмотреть данное требование, после чего совет по аудиту и инспекциям постановил, чтобы он выплатил ВВС только 10% от изначально затребованной суммы - 87,8 миллиона вон (примерно 59,6 тысячи долларов).

Кроме того, аудитор также отметил, что для пилотов ВВС Республики Корея подобная памятная съемка в то время являлась в некотором роде традицией, а сам бывший майор согласовал весь план полета с другими пилотами. В связи с этим, как подчеркнул совет по аудиту и инспекциям, командование ВВС также частично несет ответственность за то, что не пресекало подобные практики.