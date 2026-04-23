Назвал лучший фильм в конкурсе "Русские премьеры" ММКФ - РИА Новости, 23.04.2026
20:12 23.04.2026 (обновлено: 23:15 23.04.2026)
Назвал лучший фильм в конкурсе "Русские премьеры" ММКФ

РИА Новости: "Температура Вселенной" Шамирова стала лучшей картиной 48-го ММКФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРежиссёр Виктор Шамиров, получивший награду конкурса "Русские премьеры" (Лучший российский фильм) за фильм "Температура вселенной", на церемонии закрытия 48-го ММКФ
Режиссёр Виктор Шамиров, получивший награду конкурса Русские премьеры (Лучший российский фильм) за фильм Температура вселенной, на церемонии закрытия 48-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Режиссёр Виктор Шамиров, получивший награду конкурса "Русские премьеры" (Лучший российский фильм) за фильм "Температура вселенной", на церемонии закрытия 48-го ММКФ
  • "Температура Вселенной" Шамирова удостоена награды в конкурсе "Русские премьеры" ММКФ.
  • В этом году за звание лучшего фильма боролись исключительно российские картины.
  • Их было семь.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фильм "Температура Вселенной" Виктора Шамирова удостоен награды в конкурсе "Русские премьеры" Московского международного кинофестиваля (ММКФ), где за звание лучшего фильма боролись исключительно российские картины, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".
«
"Фильм-победитель в конкурсе "Русских премьер" - "Температура Вселенной", режиссер - Виктор Шамиров", - объявила председатель жюри номинации Анна Банщикова.
Лучшую картину в конкурсе "Русские премьеры" выбирали из семи заявленных: кроме победителя также были представлены "Шурале" Алины Насибулиной, "Песня джиннов" Романа Михайлова, "На краю света" Эдуарда Новикова, "Красный призрак 1812" Андрея Богатырева, "Хрупкость. Выдумщица" Ксении Зуевой, "Другой мир" Николая Коваленко.
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
