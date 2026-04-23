Фетисов призвал не переживать из-за расследования WADA против Логиновой

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой не имеет перспектив, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Позднее пресс-служба WADA сообщила, что независимый департамент разведки и расследований организации с декабря 2025 года изучает обвинения в адрес Логиновой. В настоящее время РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени.
"Я не знаю, чем это инспирировано. Спустя 12 лет? Если там ничего нет, то нам не стоит ничего и опасаться. Как можно найти то, чего нет?" - сказал Фетисов, комментируя ситуацию.
