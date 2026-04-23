ЕС планирует окончательно утвердить кредит Украине - РИА Новости, 23.04.2026
00:39 23.04.2026
ЕС планирует окончательно утвердить кредит Украине

ЕС планирует окончательно утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
  • Страны ЕС планируют в четверг окончательно утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро.
  • Венгрия сняла свои возражения против кредита после того, как Украина сообщила о готовности возобновить поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Страны ЕС планируют в четверг окончательно утвердить согласованный накануне постпредами государств Евросоюза кредит Украине на 90 миллиардов евро, который все последнее время блокировала Венгрия.
В среду Будапешт снял свои возражения, которые были связаны с прекращением Украиной поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", и кредит был согласован постпредами стран Евросоюза, а затем была запущена техническая процедура утверждения решения на министерском уровне.
Примечательно, что в день согласования постпредами кредита венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что Украина проинформировала о готовности возобновить поставки нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе".
Как сообщил накануне РИА Новости европейский источник, техническая процедура должна быть завершена до конца недели, но вполне вероятно, что в случае реального возобновления поставок по "Дружбе" она не займет много времени, и окончательное решение будет утверждено уже в четверг.
При этом ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что утверждение в ЕС не является единственной проблемой этого кредита. Так, до сих пор не подписано кредитное соглашение с Украиной, не внесены также необходимые изменения и в ряд европейских законодательных документов. Без этих шагов выделение первого транша кредита, запланированное на второй квартал, остается невозможным.
Кредит в размере 90 миллиардов евро на два года (по 45 миллиардов на 2026 и 2027 годы соответственно) был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре прошлого года.
Тогда Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины: использование российских замороженных активов или европейский кредит. Бельгия заблокировала конфискацию активов РФ, и единственным решением стали займы под гарантии общеевропейского бюджета.
Венгрия на саммите в декабре согласовала решение, но отказалась как-либо участвовать в его обеспечении.
Еврокомиссия планировала произвести первые выплаты по кредиту в начале апреля, однако Будапешт отказался согласовать финальное решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".
Ожидается, что порядка 60 миллиарда евро из кредита пойдут на военные цели, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.
