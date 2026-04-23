"Нет серьезного желания". Глава МИД Эстонии дерзко высказался о России - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 23.04.2026
"Нет серьезного желания". Глава МИД Эстонии дерзко высказался о России

© AP Photo / Virginia Mayo — Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна утверждает, что отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта.
  • По словам министра, в Европе сомневаются в скором урегулировании конфликта на Украине.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта, утверждает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
«

"Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад", — заявил он в интервью Bloomberg.

Эстонский министр также отметил, что в Европе сомневаются в скором урегулировании конфликта на Украине.
В конце марта президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
В миреЕвропаРоссияЭстонияВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала