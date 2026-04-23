"Нет серьезного желания". Глава МИД Эстонии дерзко высказался о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта, утверждает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
"Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад", — заявил он в интервью Bloomberg.
В конце марта президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.