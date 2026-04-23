ЕС ограничил экспорт стекла и резины из России - РИА Новости, 23.04.2026
17:33 23.04.2026
ЕС ограничил экспорт стекла и резины из России

ЕС в 20-м пакете санкций против РФ ограничил экспорт стекла, химикатов, резины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС в 20-м пакете санкций против России расширил экспортные ограничения, включив в них лабораторное стекло, смазочные материалы, химикаты, резину и другие материалы.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ЕС в 20-м пакете санкций против РФ расширил экспортные ограничения, включив в них лабораторное стекло, смазочные материалы, химикаты, резину и другие материалы, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
"ЕС также договорился расширить существующий запрет на экспорт, он будет включать лабораторное стекло, высокоэффективные смазочные материалы и их присадки, энергетические материалы, химикаты, резину и изделия из вулканизированной резины, изделия из стали, инструменты для металлообработки и промышленные тракторы на сумму более 360 миллионов евро", - говорится в заявлении Совета ЕС.
