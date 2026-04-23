ЕС ограничил экспорт стекла и резины из России

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ЕС в 20-м пакете санкций против РФ расширил экспортные ограничения, включив в них лабораторное стекло, смазочные материалы, химикаты, резину и другие материалы, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.