ЕС ввел ограничения на вещание Sputnik и RT

Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ужесточил меры в отношении СМИ и "зеркальных" сайтов, они коснутся агентства Sputnik и телеканала RT, говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Новые меры для борьбы с "зеркальными" источниками, которые обходят запрет на вещание, распространяя онлайн тот же контент, как и подсанкционные СМИ (такие как Russia Today, Sputnik и так далее)", - сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.