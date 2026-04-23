ЕС ужесточил ограничения в отношении вещания российских СМИ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках санкций против РФ ужесточил ограничения в отношении вещания СМИ, запретив зеркальные сайты, сообщается в заявлении на сайте Евросовета.

"Совет принял решение расширить действующие запреты на вещание, включив в них сайты, которые зеркалят (дублируют содержание - ред.) организации, находящиеся под запретом", - говорится в документе.