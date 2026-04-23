Рейтинг@Mail.ru
ЕС ужесточил ограничения в отношении вещания российских СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 23.04.2026 (обновлено: 17:26 23.04.2026)
ЕС ужесточил ограничения в отношении вещания российских СМИ

ЕС запретил зеркальные сайты российских СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ужесточил ограничения в отношении вещания российских СМИ.
  • Он ввел санкции против зеркальных сайтов организаций, которые уже находятся под запретом.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках санкций против РФ ужесточил ограничения в отношении вещания СМИ, запретив зеркальные сайты, сообщается в заявлении на сайте Евросовета.
"Совет принял решение расширить действующие запреты на вещание, включив в них сайты, которые зеркалят (дублируют содержание - ред.) организации, находящиеся под запретом", - говорится в документе.
В миреРоссияЕвросоветЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала