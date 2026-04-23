ЕС запретил поддержку разработки цифрового рубля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций запретил операции с криптовалютой RUBx.
- Также под запретом ЕС оказалась любая поддержка разработки цифрового рубля.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций запрещает операции с криптовалютой RUBx и любую поддержку со стороны ЕС разработки цифрового рубля, сообщается в заявлении Совета ЕС.
"ЕС также запрещает операции с другой криптовалютой (RUBx) и любую поддержку ЕС развитию цифрового рубля", - говорится в заявлении.
ФНС рассказала, как обелить сферу майнинга криптовалют
