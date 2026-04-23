ЕС ввел запрет на российских провайдеров, переводящих криптоактивы

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз вводит полный запрет на деятельность провайдеров РФ, которые позволяют осуществлять перевод и обмен криптоактивов, сообщается в заявлении на сайте Евросовета.
"Европейский союз вводит полный секторальный запрет на провайдеров и платформы, созданные в России и позволяющие перевод и обмен криптоактивов", - говорится в документе.
23 октября 2025, 11:16