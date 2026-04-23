17:07 23.04.2026 (обновлено: 17:26 23.04.2026)
ЕС назвал новый пакет антироссийских санкций крупнейшим за два года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел крупнейший за два года пакет санкций против России.
  • Он включает 120 индивидуальных мер против физических и юридических лиц.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел самое большое число мер против физических и юридических лиц за два года, говорится в заявлении Евросовета.
"Совет принял сегодня… 20-й пакет ограничительных мер, включающий еще 120 индивидуальных позиций – крупнейший пакет позиций за два года", - сказано там.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
