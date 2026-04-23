ЕС включил криптосервисы в новый пакет антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ЕС включит порты, финансовые институты и криптосервисы в свой 20-й пакет антироссийских санкций, говорится в сообщении МИД Эстонии.

"Запрет на проведение транзакций будет распространяться на дополнительные порты, финансовые учреждения и поставщиков услуг в сфере криптоактивов", - говорится в релизе на сайте ведомства.