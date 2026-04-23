ЕС включил криптосервисы в новый пакет антироссийских санкций

15:51 23.04.2026 (обновлено: 17:27 23.04.2026)
ЕС включил криптосервисы в 20-й пакет санкций против России

Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС включил криптосервисы в 20-й пакет антироссийских санкций.
  • Запрет на проведение транзакций будет распространяться на дополнительные порты, финансовые учреждения и поставщиков услуг в этой сфере.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ЕС включит порты, финансовые институты и криптосервисы в свой 20-й пакет антироссийских санкций, говорится в сообщении МИД Эстонии.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.
"Запрет на проведение транзакций будет распространяться на дополнительные порты, финансовые учреждения и поставщиков услуг в сфере криптоактивов", - говорится в релизе на сайте ведомства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
