Санкции ЕС могут полностью запретить морские перевозки российской нефти

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новые санкции против РФ дают возможность совету ЕС ввести полный запрет на услуги морских перевозок российских нефти и нефтепродуктов, говорится в сообщении МИД Эстонии.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.
"Он (20-й пакет санкций - ред.) представляет возможность Совету ЕС наложить полный запрет на услуги морской транспортировки, связанные с российскими нефтью и нефтепродуктами", - говорится в релизе на сайте ведомства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.