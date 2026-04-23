10:07 23.04.2026
В Энергодаре восстановили снабжение водой и электричеством после удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Электроснабжение и водоснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, нарушенное ранее в результате удара ВСУ, полностью восстановлены, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Как ранее сообщал Пухов, ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Энергодара вечером в среду.
«
"В течение ночи полностью восстановили электроснабжение города и снабжение объектов водоснабжения. Подача воды восстановлена с раннего утра", - сказал глава города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
