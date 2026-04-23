В Энергодаре восстановили снабжение водой и электричеством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре полностью восстановлены электроснабжение и водоснабжение.
- Удар по энергетической инфраструктуре города был нанесен ВСУ вечером в среду.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Электроснабжение и водоснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, нарушенное ранее в результате удара ВСУ, полностью восстановлены, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Как ранее сообщал Пухов, ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Энергодара вечером в среду.
«
"В течение ночи полностью восстановили электроснабжение города и снабжение объектов водоснабжения. Подача воды восстановлена с раннего утра", - сказал глава города.
