10:00 23.04.2026 (обновлено: 10:01 23.04.2026)
ВСУ нанесли удар по Энергодару, повреждена пожарная техника

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли новый удар по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, повреждена пожарная техника, заявил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Ранее Пухов сообщал об ударе ВСУ по энергетической инфраструктуре города вечером в среду.
"Враг не оставляет новых попыток нанесения урона городу. Атаки продолжаются. Во время ликвидации последствий одного из ударов повреждена пожарная техника", - сказал РИА Новости Пухов.
По его словам, сотрудники МЧС не пострадали.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
