ВСУ нанесли удар по Энергодару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару.
- Повреждена пожарная техника во время ликвидации последствий одного из ударов.
- Сотрудники МЧС не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли новый удар по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, повреждена пожарная техника, заявил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Ранее Пухов сообщал об ударе ВСУ по энергетической инфраструктуре города вечером в среду.
"Враг не оставляет новых попыток нанесения урона городу. Атаки продолжаются. Во время ликвидации последствий одного из ударов повреждена пожарная техника", - сказал РИА Новости Пухов.
По его словам, сотрудники МЧС не пострадали.
22 июня 2022, 17:18