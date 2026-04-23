08:44 23.04.2026 (обновлено: 08:53 23.04.2026)
В Энергодаре восстанавливают водоснабжение, нарушенное ударом ВСУ

Энергодар. Архивное фото
  • В Энергодаре восстанавливают водоснабжение, нарушенное ударом ВСУ.
  • Авария на водозаборе устранена, идет поэтапный запуск оборудования и заполнение сетей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Штатное водоснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, нарушенное ударом ВСУ, восстанавливается, идет поэтапное заполнение сетей, сообщает пресс-служба администрации города.
Как ранее сообщил глава Энергодара Максим Пухов, водоснабжение в городе было нарушено из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре.
"Штатное водоснабжение восстанавливается. Авария на водозаборе устранена. В 05.30 утра восстановлена подача электроэнергии на Тепловодоканал. В настоящий момент идет поэтапный запуск оборудования и заполнение сетей", - говорится в сообщении.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Энергодара
22 апреля, 20:39
 
