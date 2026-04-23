В МЭА заявили о крупнейшей в истории угрозе энергобезопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мир сталкивается с крупнейшей в истории угрозой энергобезопасности, заявил глава МЭА.
- Его причиной Бироль назвал ситуацию на Ближнем Востоке.
- Кризис уже привел к потере для рынка около 13 миллионов баррелей нефти в сутки и порядка 100 миллиардов кубометров газа.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мир сталкивается с крупнейшей в истории угрозой энергобезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на конференции CNBC.
"Мы сталкиваемся с самой большой угрозой энергетической безопасности в истории", - сказал глава МЭА, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
Новак заявил о крупнейшем за 40 лет энергокризисе в мире
18 марта, 19:56
По его словам, текущий кризис уже привел к потере для рынка около 13 миллионов баррелей нефти в сутки, что превышает масштабы энергетических кризисов 1970-х годов.
Также он отметил, что помимо нефти и газа наблюдаются серьезные перебои в поставках других ресурсов: удобрений, гелия и серы.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.