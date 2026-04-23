Рейтинг@Mail.ru
В МЭА заявили о крупнейшей в истории угрозе энергобезопасности
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 23.04.2026
В МЭА заявили о крупнейшей в истории угрозе энергобезопасности

Глава МЭА Бироль: мир столкнулся с крупнейшей угрозой энергобезопасности

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мир сталкивается с крупнейшей в истории угрозой энергобезопасности, заявил глава МЭА.
  • Его причиной Бироль назвал ситуацию на Ближнем Востоке.
  • Кризис уже привел к потере для рынка около 13 миллионов баррелей нефти в сутки и порядка 100 миллиардов кубометров газа.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мир сталкивается с крупнейшей в истории угрозой энергобезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на конференции CNBC.
"Мы сталкиваемся с самой большой угрозой энергетической безопасности в истории", - сказал глава МЭА, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
По его словам, текущий кризис уже привел к потере для рынка около 13 миллионов баррелей нефти в сутки, что превышает масштабы энергетических кризисов 1970-х годов.
Кроме того, для рынка газа потери составили порядка 100 миллиардов кубометров, что больше, чем из-за начала конфликта на Украине, добавил Бироль.
Также он отметил, что помимо нефти и газа наблюдаются серьезные перебои в поставках других ресурсов: удобрений, гелия и серы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
В миреБлижний ВостокСШАИранФатих БирольМеждународное энергетическое агентство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала