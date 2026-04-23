ЕС ввел санкции против нескольких предприятий "Лукойла"

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список несколько предприятий "Лукойла", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"… ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка"… ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"… Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"… ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", - сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.