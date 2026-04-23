Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге врачи без операции достали из кишечника пациентки отвертку - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:46 23.04.2026 (обновлено: 23:49 23.04.2026)
В Екатеринбурге врачи без операции достали из кишечника пациентки отвертку

В Екатеринбурге врачи достали из кишечника пациентки стоматологическую отвертку

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Врачи в Екатеринбурге без операции достали из кишечника пациентки стоматологическую отвертку, которая попала внутрь после приема у протезиста, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Екатеринбурженка, побывавшая на процедуре протезирования в частной клинике, обратилась за помощью к врачам, когда поняла, что не сможет извлечь отвертку сама.
"Врачам Центральной городской больницы № 20 Екатеринбурга пришлось доставать из пациентки стоматологическую отвертку. Обследование показало, что инородный предмет находится в кишечнике", — сказали в Минздраве.
Там уточнили, что медики не прибегали к операции, а извлекли предмет с помощью эндоскопической петли. По данным пресс-службы, сейчас пациентка уже выписана домой.
Хорошие новостиПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала