В Екатеринбурге врачи без операции достали из кишечника пациентки отвертку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Врачи в Екатеринбурге без операции достали из кишечника пациентки стоматологическую отвертку, которая попала внутрь после приема у протезиста, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Екатеринбурженка, побывавшая на процедуре протезирования в частной клинике, обратилась за помощью к врачам, когда поняла, что не сможет извлечь отвертку сама.
"Врачам Центральной городской больницы № 20 Екатеринбурга пришлось доставать из пациентки стоматологическую отвертку. Обследование показало, что инородный предмет находится в кишечнике", — сказали в Минздраве.
Там уточнили, что медики не прибегали к операции, а извлекли предмет с помощью эндоскопической петли. По данным пресс-службы, сейчас пациентка уже выписана домой.