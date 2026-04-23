В Екатеринбурге у 22 учащихся гимназии выявили сальмонеллез

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У 22 учащихся гимназии №116 в Екатеринбурге выявили сальмонеллез.
- В пищеблоке гимназии обнаружили нарушения, допущенные компанией-организатором питания ООО "Аппетит".
- Деятельность пищеблока приостановили на 30 суток.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Сальмонеллез выявили у 22 учащихся гимназии №116 в Екатеринбурге, в пищеблоке обнаружили нарушения, допущенные компанией-организатором питания, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В среду областная прокуратура проинформировала о проведении проверки после обращения к медикам с жалобами на рвоту и недомогание не менее 20 учеников первого и второго классов гимназии №116 в Екатеринбурге. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
"У 22 заболевших выявлен возбудитель инфекции – Salmonella spp. Специалисты центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора при обследовании пищеблока (организатор питания – ООО "Аппетит") выявили нарушения требований к обработке сырья, инвентаря, приготовлению блюд", – говорится в сообщении.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность пищеблока на 30 суток, уточнили в управлении.
