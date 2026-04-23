Ефимов: комплекс "Татьяна" задействуют в строительстве Троицкой линии метро

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Тоннелепроходческий комплекс "Татьяна", привезенный из Нижнего Новгорода, помогает прокладывать правый перегонный тоннель между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" строящейся Троицкой линии метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс "Татьяна" проложит тоннель на южном участке Троицкой линии метро между станциями "Новомосковская" и "Сосенки". Длина тоннеля составит 1,61 километра. Щит частично пройдет под рекой Сосенкой и крупной автомагистралью – Калужским шоссе", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Щит "Татьяна", по словам замглавы столицы, отлично приспособлен к проходке метро в условиях плотной городской застройки, поскольку работает по технологии грунтопригруза, позволяющей избежать обрушений.

Как уточнили в "Мосинжпроекте", комплекс "Татьяна" весом 510 тонн и длиной более 77 метров доставили в Москву из Нижнего Новгорода специально для проходки правого перегонного тоннеля на южном участке Троицкой ветки. До конца 2026 года работы в планах завершить, добавили в холдинге.