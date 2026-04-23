Рейтинг@Mail.ru
Движение "Победа 9/45" проведет мероприятия к 9 Мая в нескольких странах - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 23.04.2026 (обновлено: 11:03 23.04.2026)
Движение "Победа 9/45" проведет мероприятия к 9 Мая в нескольких странах

Движение "Победа 9/45" проведет мероприятия к 9 Мая в 14 странах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗначок и георгиевская ленточка на куртке
Значок и георгиевская ленточка на куртке - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Значок и георгиевская ленточка на куртке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение "Победа 9/45" организует мероприятия к 9 Мая в 14 городах мира.
  • В рамках акций запланированы патриотические проекты, концерты и другие события.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международное патриотическое движение "Победа 9/45" организует крупные международные патриотические акции, концерты и памятные проекты в 14 странах мира к 9 мая, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы, руководитель движения Борис Чернышов (ЛДПР).
"В 2026 году движение "Победа 9/45" расширяет географию и проведет мероприятия в 14 городах мира: в Бишкеке, Кишиневе, Ереване, Алматы, Ташкенте, Душанбе, Сухуме, а также в Париже, Белграде, Софии, Варшаве, Анкаре, немецком Саарбрюккене и китайском Даляне - бывшем Порт-Артуре", - сказал Чернышов на форуме "Евразия - территория традиционных ценностей", посвященном двухлетию АНО "Евразия".
Он отметил, что в указанных городах будут организованы крупные международные патриотические акции, концерты и памятные проекты, которые объединяют людей вокруг общей истории.
Парламентарий уточнил, что в Китае запланированы акции "Сад памяти" и "Аллея памяти", а также памятные мероприятия с участием учебного парусного судна "Паллада", в Ереване планируется открыть аллею, посвященную участникам Великой Отечественной войны, а в Белграде, Софии и других городах состоятся концерты и выставки.
Кроме того, по его словам, движение проведет международный интеллектуальный турнир по истории для студентов вузов Киргизии и продолжит акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента".
Чернышов добавил, что в Москве на Поклонной горе также планируется открытие памятника "Живая память благородных поколений".
"Несмотря на попытки ряда стран запретить 9 мая, мы видим, что количество наших единомышленников за рубежом только растет. Мы идем туда, где нас ждут, и где память о разгроме фашизма остается святой", - заключил он.
Патриотическое движение "Победа 9/45" создано в рамках АНО "Евразия" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.
ЕреванБелград (город)София (город)Борис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала