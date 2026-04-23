Движение "Победа 9/45" проведет мероприятия к 9 Мая в нескольких странах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международное патриотическое движение "Победа 9/45" организует крупные международные патриотические акции, концерты и памятные проекты в 14 странах мира к 9 мая, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы, руководитель движения Борис Чернышов (ЛДПР).

Кишиневе, Душанбе, Белграде, Софии, Варшаве, "В 2026 году движение "Победа 9/45" расширяет географию и проведет мероприятия в 14 городах мира: в Бишкеке Ереване , Алматы, Ташкенте Сухуме , а также в Париже Анкаре , немецком Саарбрюккене и китайском Даляне - бывшем Порт-Артуре", - сказал Чернышов на форуме "Евразия - территория традиционных ценностей", посвященном двухлетию АНО "Евразия".

Он отметил, что в указанных городах будут организованы крупные международные патриотические акции, концерты и памятные проекты, которые объединяют людей вокруг общей истории.

Парламентарий уточнил, что в Китае запланированы акции "Сад памяти" и "Аллея памяти", а также памятные мероприятия с участием учебного парусного судна "Паллада", в Ереване планируется открыть аллею, посвященную участникам Великой Отечественной войны, а в Белграде, Софии и других городах состоятся концерты и выставки.

Кроме того, по его словам, движение проведет международный интеллектуальный турнир по истории для студентов вузов Киргизии и продолжит акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента".

Чернышов добавил, что в Москве на Поклонной горе также планируется открытие памятника "Живая память благородных поколений".

"Несмотря на попытки ряда стран запретить 9 мая, мы видим, что количество наших единомышленников за рубежом только растет. Мы идем туда, где нас ждут, и где память о разгроме фашизма остается святой", - заключил он.