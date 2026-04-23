Ленобласть будет усиливать партнерство с Узбекистаном, заявил Дрозденко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Ленинградская область будет усиливать партнерство с Узбекистаном по тем направлениям, где идет рост экономики и польза для людей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам третьего дня работы на выставке "Иннопром. Центральная Азия".
"Будем усиливать партнерство по тем направлениям, где оно дает конкретный результат для экономики и для людей: новые производства, новые рабочие места, современную инфраструктуру и более широкие возможности для бизнеса по обе стороны", - сказал Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба правительства области.
Также состоялась рабочая встреча губернатора с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, в ходе которой были обсуждены вопросы и проблемы привлечение рабочей силы из Узбекистана.
"Ленинградская область выступает пилотным субъектом по новому механизму целевого набора, который позволяет точнее оценивать потребность в кадрах, условия труда, уровень зарплаты и запрос работодателя. Больше не будет хаоса: предлагается, что специальные корпункты в Узбекистане будут набирать рабочих и специалистов под конкретные запросы наших предприятий и рабочие будут ехать организованно, имея на руках прозрачный срочный трудовой договор, страховку, понятное место для временно проживания и после окончания контракта будут возвращаться домой", - рассказал Дрозденко.
По его словам, такой подход поможет властям и предприятиям Ленобласти качественнее работать с иностранными рабочими.
"С понедельника группа министерства иностранных дел России работает в Ленинградской области и оценивает, как лучше настроить эту работу. Ленинградская область будет выступать в наведении порядка в этой сфере пилотным регионом", - заключил губернатор.