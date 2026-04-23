Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть будет усиливать партнерство с Узбекистаном, заявил Дрозденко
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
22:04 23.04.2026
Ленобласть будет усиливать партнерство с Узбекистаном, заявил Дрозденко

Ленобласть усилит партнерство с Узбекистаном в сферах, где есть польза для людей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Ленинградская область будет усиливать партнерство с Узбекистаном по тем направлениям, где идет рост экономики и польза для людей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам третьего дня работы на выставке "Иннопром. Центральная Азия".
"Будем усиливать партнерство по тем направлениям, где оно дает конкретный результат для экономики и для людей: новые производства, новые рабочие места, современную инфраструктуру и более широкие возможности для бизнеса по обе стороны", - сказал Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба правительства области.
Также состоялась рабочая встреча губернатора с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, в ходе которой были обсуждены вопросы и проблемы привлечение рабочей силы из Узбекистана.
"Ленинградская область выступает пилотным субъектом по новому механизму целевого набора, который позволяет точнее оценивать потребность в кадрах, условия труда, уровень зарплаты и запрос работодателя. Больше не будет хаоса: предлагается, что специальные корпункты в Узбекистане будут набирать рабочих и специалистов под конкретные запросы наших предприятий и рабочие будут ехать организованно, имея на руках прозрачный срочный трудовой договор, страховку, понятное место для временно проживания и после окончания контракта будут возвращаться домой", - рассказал Дрозденко.
По его словам, такой подход поможет властям и предприятиям Ленобласти качественнее работать с иностранными рабочими.
"С понедельника группа министерства иностранных дел России работает в Ленинградской области и оценивает, как лучше настроить эту работу. Ленинградская область будет выступать в наведении порядка в этой сфере пилотным регионом", - заключил губернатор.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьРоссияУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала