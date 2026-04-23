Ленобласть будет усиливать партнерство с Узбекистаном, заявил Дрозденко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Ленинградская область будет усиливать партнерство с Узбекистаном по тем направлениям, где идет рост экономики и польза для людей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам третьего дня работы на выставке "Иннопром. Центральная Азия".

"Ленинградская область выступает пилотным субъектом по новому механизму целевого набора, который позволяет точнее оценивать потребность в кадрах, условия труда, уровень зарплаты и запрос работодателя. Больше не будет хаоса: предлагается, что специальные корпункты в Узбекистане будут набирать рабочих и специалистов под конкретные запросы наших предприятий и рабочие будут ехать организованно, имея на руках прозрачный срочный трудовой договор, страховку, понятное место для временно проживания и после окончания контракта будут возвращаться домой", - рассказал Дрозденко.