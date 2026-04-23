Рейтинг@Mail.ru
Более 1,8 миллиона жителей малонаселенных пунктов имеют доступ к интернету - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 23.04.2026
Более 1,8 миллиона жителей малонаселенных пунктов имеют доступ к интернету

Более 1,8 миллиона россиян из малонаселенных пунктов имеют доступ к интернету

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка LTE
Вышка LTE - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вышка LTE . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 1,8 миллиона россиян, проживающих в малонаселенных пунктах, имеют доступ к скоростному мобильному интернету.
  • Треть из этих людей ежедневно пользуются мобильным интернетом.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 1,8 миллиона россиян, проживающих в малонаселенных пунктах, имеют доступ к скоростному мобильному интернету, из них треть ежедневно пользуются им, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства в четверг проводит совещание с членами российского правительства.
"Мы определили 8 тысяч населенных пунктов, собственно, которые уже подключили к мобильному интернету. В них проживает сейчас более 1,8 миллиона человек, и в день, примерно, мобильным интернетом пользуются 600 тысяч, то есть каждый третий. Это показывает высокую востребованность этой программы", - сказал Шадаев.
Он напомнил, что в 2021 году Минцифры приступило к второму этапу реализации программы устранения цифрового неравенства (УЦН). В рамках второго этапа предусматривается строительство базовых станций стандарта LTE для подключения малых населенных пунктов к мобильному интернету.
РоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала