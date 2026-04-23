Более 1,8 миллиона жителей малонаселенных пунктов имеют доступ к интернету

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 1,8 миллиона россиян, проживающих в малонаселенных пунктах, имеют доступ к скоростному мобильному интернету, из них треть ежедневно пользуются им, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства в четверг проводит совещание с членами российского правительства.
"Мы определили 8 тысяч населенных пунктов, собственно, которые уже подключили к мобильному интернету. В них проживает сейчас более 1,8 миллиона человек, и в день, примерно, мобильным интернетом пользуются 600 тысяч, то есть каждый третий. Это показывает высокую востребованность этой программы", - сказал Шадаев.
Он напомнил, что в 2021 году Минцифры приступило к второму этапу реализации программы устранения цифрового неравенства (УЦН). В рамках второго этапа предусматривается строительство базовых станций стандарта LTE для подключения малых населенных пунктов к мобильному интернету.