"Безумные идеи": на Западе ответили на план Украины по Донбассу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
02:59 23.04.2026 (обновлено: 03:33 23.04.2026)
"Безумные идеи": на Западе ответили на план Украины по Донбассу

Противотанковые заграждения на Украине
  • Немецкая газета Spiegel отметила, что политическое заигрывание перед Дональдом Трампом вряд ли сильно поможет Украине.
  • По мнению автора статьи, для получения расположения главы Белого дома киевский режим готов обсуждать даже самые безумные идеи.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Политические заигрывания Киевского перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли помогут Украине, пишет немецкая газета Spiegel.
Так СМИ отреагировало на опубликованную в The New York Times информацию о планах Киева переименовать часть подконтрольного ВСУ Донбасса в "Донниленд" в честь действующего главы Соединенных Штатов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"В руках России". Заявление Зеленского о Донбассе вызвало переполох в Сети
Вчера, 22:22
«
"Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались.<…> Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в "Донниленд". <…> Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации", — говорится в публикации.
Во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что украинские переговорщики хотели переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в Донниленд, чтобы угодить американскому лидеру. Как отмечала газета, Киев хотел таким образом склонить Трампа к тому, чтобы он усилил давление на Москву в вопросе принадлежности региона.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Она исчезает": произошедшее на Украине поразило Запад
02:06
 
