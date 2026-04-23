МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Политические заигрывания Киевского перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли помогут Украине, пишет немецкая газета Spiegel.
"Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались.<…> Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в "Донниленд". <…> Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации", — говорится в публикации.
Во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что украинские переговорщики хотели переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в Донниленд, чтобы угодить американскому лидеру. Как отмечала газета, Киев хотел таким образом склонить Трампа к тому, чтобы он усилил давление на Москву в вопросе принадлежности региона.