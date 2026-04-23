В ДНР за сутки двое мирных жителей пострадали от атак ВСУ.

ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. В ДНР за сутки пострадали от атак ВСУ двое мирных жителей, сообщили глава республики Денис Пушилин.

Он добавил, что пострадал мужчина, попавший под удар украинского дрона, а также мужчина, который подорвался на взрывоопасном предмете. Им оказывается медицинская помощь.