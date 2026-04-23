В Днепропетровске прогремел взрыв.

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит лишь в части Днепропетровской области.