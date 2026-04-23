Отношения между Россией и Венгрией будут нормальными, заявил замглавы МИД

ООН, 23 апр – РИА Новости. Отношения между Россией и Венгрией останутся нормальными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.