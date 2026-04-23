01:40 23.04.2026
Отношения между Россией и Венгрией будут нормальными, заявил замглавы МИД

Здание парламента в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
  • Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что отношения между Россией и Венгрией останутся нормальными.
  • Панкин отметил, что Венгрия прагматична и не закрывает двери для России.
ООН, 23 апр – РИА Новости. Отношения между Россией и Венгрией останутся нормальными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"C Венгрией у нас будут нормальные отношения, потому что венгры довольно прагматичные. Они не закрывают двери", - сказал Панкин журналистам.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией, заявил Мадьяр
13 апреля, 15:31
"Они могут изменить определенные подходы, но они зависимы от многих вещей. Они зависят от российских энергоресурсов. Они зависят от атомной энергии, которую производят. Они зависят от Брюсселя в том, что касается обещанных или пока еще не перечисленных фондов поддержки. Они зависят от США. Полагаю, они будут вести свою игру честно", - добавил замминистра.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Песков рассказал, при каких условиях будет возможна работа России и Венгрии
Вчера, 20:59
 
