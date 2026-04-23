Отношения между Россией и Венгрией будут нормальными, заявил замглавы МИД

- Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что отношения между Россией и Венгрией останутся нормальными.
- Панкин отметил, что Венгрия прагматична и не закрывает двери для России.
ООН, 23 апр – РИА Новости. Отношения между Россией и Венгрией останутся нормальными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Они могут изменить определенные подходы, но они зависимы от многих вещей. Они зависят от российских энергоресурсов. Они зависят от атомной энергии, которую производят. Они зависят от Брюсселя в том, что касается обещанных или пока еще не перечисленных фондов поддержки. Они зависят от США. Полагаю, они будут вести свою игру честно", - добавил замминистра.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.