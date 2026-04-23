Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 23.04.2026 (обновлено: 18:16 23.04.2026)
Ольга Хохлова приняла участие во всероссийской конференции по демографии

Спикер владимирского Заксобрания Хохлова обсудила задачи поддержки семьи

© Фото : Законодательное Собрание Владимирской области/TelegramПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова во время всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Проблемы студенчества как среды для создания семьи и корпоративные механизмы поддержки семей обсудила председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова в ходе всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" в Москве, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Ежегодная всероссийская конференция "Демографический перелом в России: пути достижения", посвященная задачам укрепления традиций многодетной семьи, развитию мер социальной и корпоративной поддержки семей с детьми и семейно-ориентированной инфраструктуры, прошла в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Спикер парламента Владимирской области в ходе конференции приняла участие в работе секций, посвященных студенчеству как среде для создания семьи и корпоративным механизмам поддержки и патронажу семьи. По словам Хохловой, особый интерес вызвал опыт Тульской области, где предприятия выплачивают сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка. У Владимирской области также есть опыт, которым можно поделиться с другими регионами.
"Наш регион одним из первых стал поддерживать студенческие семьи. Здесь мы вправе гордиться своими достижениями. Будем продолжать работать на благо родителей с детьми, развивать региональную систему мер поддержки многодетных семей, создавать благоприятные условия для наших молодых студенческих пар", - приводятся в сообщении слова Хохловой.
 
Владимирская областьДемографияСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала