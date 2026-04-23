Ольга Хохлова приняла участие во всероссийской конференции по демографии

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова во время всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Проблемы студенчества как среды для создания семьи и корпоративные механизмы поддержки семей обсудила председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова в ходе всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" в Москве, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Ежегодная всероссийская конференция "Демографический перелом в России: пути достижения", посвященная задачам укрепления традиций многодетной семьи, развитию мер социальной и корпоративной поддержки семей с детьми и семейно-ориентированной инфраструктуры, прошла в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Спикер парламента Владимирской области в ходе конференции приняла участие в работе секций, посвященных студенчеству как среде для создания семьи и корпоративным механизмам поддержки и патронажу семьи. По словам Хохловой, особый интерес вызвал опыт Тульской области, где предприятия выплачивают сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка. У Владимирской области также есть опыт, которым можно поделиться с другими регионами.