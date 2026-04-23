Дегтярев оценил решение FIBA о допуске российских юниоров - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
19:26 23.04.2026
Дегтярев оценил решение FIBA о допуске российских юниоров

Дегтярев: решение FIBA половинчатое, но тенденцию можно считать позитивной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал позитивным решение FIBA о допуске российских сборных по баскетболу 3×3 до соревнований юношеской Лиги наций.
  • Сборные России по баскетболу 3×3 допущены до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае и Малайзии летом.
  • Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что решение Международной федерации баскетбола (FIBA) о допуске сборных России по баскетболу 3х3 до соревнований юношеской Лиги наций, несмотря на его половинчатость, можно признать позитивным.
В четверг FIBA сообщила, что сборные России по баскетболу 3х3 допущены до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае и Малайзии летом. Отмечается, что вопрос допуска юношеских и молодежных сборных России может быть дополнительно рассмотрен исполкомом FIBA в сентябре 2026 года.
«
"Приветствую решение Международной федерации баскетбола о допуске российских и белорусских молодежных сборных 3х3 к участию в юношеской Лиге наций. Несмотря на то, что вопреки рекомендациям МОК, распространяющимся на все юниорские старты, решение FIBA половинчатое и касается не всех соревнований, тенденцию можно считать позитивной, потому что в командных видах спорта ситуация в целом сложнее. Баскетбол стал одним из первых, наряду с волейболом, гандболом и водным поло, где процесс возвращения на международные старты уже идет", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
"Работаем дальше, чтобы таких решений становилось больше и все наши спортсмены были восстановлены в правах на 100%", - добавил Дегтярев.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
БаскетболМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
