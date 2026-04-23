Дегтярев оценил решение FIBA о допуске российских юниоров

"Приветствую решение Международной федерации баскетбола о допуске российских и белорусских молодежных сборных 3х3 к участию в юношеской Лиге наций. Несмотря на то, что вопреки рекомендациям МОК, распространяющимся на все юниорские старты, решение FIBA половинчатое и касается не всех соревнований, тенденцию можно считать позитивной, потому что в командных видах спорта ситуация в целом сложнее. Баскетбол стал одним из первых, наряду с волейболом, гандболом и водным поло, где процесс возвращения на международные старты уже идет", - написал Дегтярев в Telegram-канале.