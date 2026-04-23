"Даллас" обыграл "Миннесоту" в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Даллас Старз" на выезде во втором овертайме обыграл "Миннесоту Уайлд" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Даллас" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертая игра пройдет в Сент-Поле в ночь на 26 апреля по московскому времени.