09:03 23.04.2026 (обновлено: 09:04 23.04.2026)
"Даллас" обыграл "Миннесоту" в матче плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Даллас Старз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
  • Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счетом 4:3.
  • "Даллас" вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Даллас Старз" на выезде во втором овертайме обыграл "Миннесоту Уайлд" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 апреля 2026 • начало в 04:30
Закончен в OT
Миннесота
3 : 4
Даллас
18:20 • Маркус Йоханссон
(Бобби Бринк)
25:00 • Юэль Эрикссон Эк
(Мэттью Болди, Квин Хьюс)
37:25 • Майкл Маккаррон
(Ник Фолиньо, Юнас Бродин)
01:25 • Микко Рантанен
(Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен)
13:48 • Джейсон Робертсон
(Мэтт Дюшен)
50:18 • Мэтт Дюшен
(Микко Рантанен, Уайтт Джонстон)
92:10 • Уайтт Джонстон
(Миро Хеисканен, Джейсон Робертсон)
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (2-я минута), Джейсон Робертсон (14), Мэтт Дюшен (51) и Уайатт Джонстон (93). У "Миннесоты" отличились Маркус Юханссон (19), Юэль Эрикссон Эк (26) и Майкл Маккэррон (38).
Российские хоккеисты "Миннесоты" Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Данила Юров результативными действиями не отметились.
"Даллас" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертая игра пройдет в Сент-Поле в ночь на 26 апреля по московскому времени.
ХоккейСпортМикко РантаненДжейсон РобертсонМэтт ДюшенДаллас СтарзМиннесота УайлдНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
