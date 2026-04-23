Песков переадресовал вопрос об обысках в Дагестане правоохранителям

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правоохранительные органы вопрос журналистов об обысках в Дагестане.
"Что касается обысков, то я здесь не могу ничего сказать. Я рекомендую обращаться в правоохранительные органы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По версии следствия, с 2009 по март 2026 года чиновники в Махачкале оформили права собственности физлиц на земельные участки, расположенные в границах водоохранной зоны и русла реки, где строительство капитальных объектов запрещено.