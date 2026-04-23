Песков переадресовал вопрос об обысках в Дагестане правоохранителям - РИА Новости, 23.04.2026
14:08 23.04.2026 (обновлено: 14:13 23.04.2026)
Песков переадресовал вопрос об обысках в Дагестане в правоохранительные органы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Песков переадресовал вопрос журналистов об обысках в Дагестане в правоохранительные органы.
  • В Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски по уголовному делу о строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки.
  • По версии следствия, чиновники в Махачкале оформляли права собственности физлиц на земельные участки, расположенные в границах водоохранной зоны и русла реки, где строительство капитальных объектов запрещено.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правоохранительные органы вопрос журналистов об обысках в Дагестане.
В четверг СК России сообщил, что в минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски по уголовному делу о строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки.
"Что касается обысков, то я здесь не могу ничего сказать. Я рекомендую обращаться в правоохранительные органы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По версии следствия, с 2009 по март 2026 года чиновники в Махачкале оформили права собственности физлиц на земельные участки, расположенные в границах водоохранной зоны и русла реки, где строительство капитальных объектов запрещено.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Поручения Путина о помощи жителям Дагестана ускоренно прорабатываются
Вчера, 13:32
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанМахачкалаДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
