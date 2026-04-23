"Много делаю для России": Чудинов отреагировал на попадание под санкции

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу Федор Чудинов, комментируя свое попадание в санкционный список Евросоюза, заявил РИА Новости, что это является показателем пользы, которую он своей деятельностью приносит России.
Евросоюз ввел санкции против российского боксера Чудинова в рамках 20-го пакета ограничительных мер против РФ, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Я не думал, что настолько известен, что меня внесут в европейские санкционные списки. Значит, много делаю полезного для России, - сказал Чудинов. - Не скажу, что рад тому, что меня внесли в этот список, но, значит, я много делаю для Родины, раз так оценили мой вклад. Значит, вклад весомый, и я двигаюсь в правильном направлении".
Федор Чудинов выступал во второй средней весовой категории. Он бывший суперчемпион мира по версии WBA (2016 год), регулярный чемпион мира по версии WBA (2014-2015), временный чемпион мира по версии WBA (2014-2015), чемпион по версиям WBA International (2017-2019), WBA Continental (2019), WBA Gold (2019-2022).
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.