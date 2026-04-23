Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 23.04.2026 (обновлено: 22:29 23.04.2026)
В Дагестане прооперировали хирурга после нападения мужчины с ножом

В Дагестане прооперировали хирурга после нападения, он в реанимации

Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале мужчина напал с ножом на двух медработников в Республиканской клинической больнице имени Вишневского.
  • Врача-хирурга прооперировали и перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии после нападения.
МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Врач-хирург больницы в Махачкале прооперирован после нападения мужчины с ножом и переведен в отделение реанимации, сообщила пресс-служба минздрава региона.
В четверг в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух медработников.
"В результате ранения получили дежурившие врачи - травматолог и хирург. Коллеги оказали пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время состояние врача-трамотолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии", – говорится в сообщении
Республика ДагестанМахачкалаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала