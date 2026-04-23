В Дагестане прооперировали хирурга после нападения мужчины с ножом

МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Врач-хирург больницы в Махачкале прооперирован после нападения мужчины с ножом и переведен в отделение реанимации, сообщила пресс-служба минздрава региона.

"В результате ранения получили дежурившие врачи - травматолог и хирург. Коллеги оказали пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время состояние врача-трамотолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии", – говорится в сообщении