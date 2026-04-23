Адвокаты обжаловали решение суда Польши об экстрадиции Бутягина на Украину

ВАРШАВА, 23 апр - РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы о допустимости его экстрадиции на Украину, сообщили РИА Новости в адвокатском бюро, представляющем интересы россиянина.

При этом в самом Апелляционном суде РИА Новости сообщили, что дело еще не назначено к рассмотрению, пояснив, что это может занять некоторое время.