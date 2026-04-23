Адвокаты обжаловали решение суда Польши об экстрадиции Бутягина на Украину

ВАРШАВА, 23 апр - РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы о допустимости его экстрадиции на Украину, сообщили РИА Новости в адвокатском бюро, представляющем интересы россиянина.
"Апелляционная жалоба подана в Апелляционный суд Варшавы", - рассказал представитель канцелярии.
При этом в самом Апелляционном суде РИА Новости сообщили, что дело еще не назначено к рассмотрению, пояснив, что это может занять некоторое время.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила РИА Новости, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с решением варшавского суда о допустимости экстрадиции на Украину российского археолога. В свою очередь, председатель СПЧ Валерий Фадеев в беседе с агентством отметил, что Совет продолжит бороться за Бутягина и уже обратился в международные структуры. В МИД РФ заявляли, что Россия задействует все законные механизмы для отстаивания прав своего гражданина.
Швыдкой прокомментировал арест археолога Бутягина в Польше
13 апреля, 08:38