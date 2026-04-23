Один из погибших на Мунку-Сардык в Бурятии был гидом-инструктором

14:52 23.04.2026
Один из троих погибших на Мунку-Сардыке красноярцев оказался гидом-инструктором

© СУ СК России по Республике Бурятия/MAX
  • Одним из троих погибших в Бурятии красноярцев оказался гид-инструктор.
  • Суд обвинил в нарушении требований безопасности при восхождении к пику Мунку-Сардык работника турфирмы.
УЛАН-УДЭ, 23 апр - РИА Новости. Одним из троих погибших на Мунку-Сардык в Бурятии красноярцев оказался гид-инструктор, сообщили в пресс-службе Тункинского районного суда.
«

"Гражданка К. органами следствия, как работник общества с ограниченной ответственностью по оказанию туристских услуг, обвиняется в нарушении требований безопасности... при восхождении к пику Мунку-Сардык Окинского района Республики Бурятии... вследствие чего по неосторожности наступила смерть двух туристов и инструктора-проводника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в региональном СУСК сообщили, что гендиректору фирмы, организовавшей тур на Мунку-Сардык, и ее заместителю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По третьему организатору тура - гиду - ожидается решение суда.
В четверг в пресс-службе СУСК по Республике Бурятия РИА Новости сообщили, что предъявлено обвинение троим организаторам тура, в ходе которого погибли туристы из Красноярска - директору турфирмы, ее заму и гиду-инструктору, которые также участвовали в походе в составе группы.
Палаточный лагерь на горе Мунку-Сардык. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Тела погибших в Бурятии туристов спустили с горы
22 апреля, 13:40
 
