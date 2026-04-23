Одну из компаний Блиновских признали банкротом из-за долга перед бюджетом

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Компания "Оливия групп", в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы марафонов" Елены Блиновской, признана банкротом из-за неисполненных обязательств перед бюджетом размере чуть более 11 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее в деле о банкротстве блогера этот же суд признал, что именно Блиновская предоставила "Оливии групп" в виде займов 96 миллионов рублей, а не формальные заимодавцы ООО "Сириус" и ООО "Толиман". В итоге суд признал 11 договоров займа 2019-2021 годов "притворными сделками в части субъектного состава" и применил последствия ничтожности сделок, признав сторонами договоров Блиновскую как заимодавца и "Оливию групп" в качестве заемщика.