Одну из компаний Блиновских признали банкротом из-за долга перед бюджетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компанию "Оливия групп" признали банкротом из-за задолженности перед бюджетом в размере чуть более 11 миллионов рублей.
- 50 процентов в компании принадлежит мужу Елены Блиновской.
- Задолженность образовалась в результате неуплаты различных налогов и сборов.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Компания "Оливия групп", в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы марафонов" Елены Блиновской, признана банкротом из-за неисполненных обязательств перед бюджетом размере чуть более 11 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой инспекции в марте объявил ООО "Оливия групп" банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника и открыл в компании конкурсное производство. Задолженность перед бюджетом включена в реестр требований кредиторов должника.
"Указанная задолженность образовалась в результате неуплаты налога на прибыль, НДФЛ, страховых взносов, налога на добавленную стоимость, торгового сбора, транспортного налога", - указал суд в решении.
Конкурсным управляющим утверждена Елена Сухова из союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада".
Представитель ФНС ранее сообщил в суде, что на счетах компании есть около 11 миллионов рублей, но эти деньги арестованы в рамках дела о банкротстве Блиновской, так же как и доля ее мужа в компании.
Ранее в деле о банкротстве блогера этот же суд признал, что именно Блиновская предоставила "Оливии групп" в виде займов 96 миллионов рублей, а не формальные заимодавцы ООО "Сириус" и ООО "Толиман". В итоге суд признал 11 договоров займа 2019-2021 годов "притворными сделками в части субъектного состава" и применил последствия ничтожности сделок, признав сторонами договоров Блиновскую как заимодавца и "Оливию групп" в качестве заемщика.
По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Оливия групп" по 50% принадлежит Блиновскому и Ольге Седовой, а основной вид деятельности юрлица - "торговля оптовая неспециализированная". СМИ писали, что компания торговала одеждой и тканями.
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"
24 октября 2025, 00:20