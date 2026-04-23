Билайн улучшил качество проводного интернета в 65 городах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Билайн проводит модернизацию сети широкополосного доступа с рекордными инвестициями и охватом, сообщил оператор.

Изменения к лучшему чувствуют сотни тысяч клиентов оператора в 65 городах России — от Москвы до Сочи, от Санкт-Петербурга до Красноярска. Проект включает замену высокоаварийного оборудования, установку источников бесперебойного питания, а также изменение топологии сети. Все это уже позволило на 14% сократить суммарное время отключения коммутаторов уровня доступа и уменьшить количество обращений по поводу аварий на 12%.

Высокие скорости интернет-соединения для россиян стали чем-то само собой разумеющимся. Ключевым показателем качества для проводного интернета оказалась стабильность: в 2024 году пользователи чаще всего жаловались на прерывания сервиса и длительные аварии. Стремясь быть с клиентами там, где им это нужно, Билайн запустил двухлетнюю масштабную программу модернизации сети широкополосного доступа.

Она затрагивает 15 регионов по всей стране: работы ведутся в Волгоградской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, в Красноярском, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Специалисты компании уже заменили 150 коммутаторов уровня агрегации с суммарным охватом свыше 600 тысяч пользователей, а также 7500 коммутаторов уровня доступа — это позволило улучшить сервис для 51 тысячи клиентов. Кроме того, на сети установили 6500 источников бесперебойного питания — они сохранят связь для 150 тысяч клиентов в случае отключения электричества. Для 290 тысяч клиентов повысили отказоустойчивость за счет создания резервных каналов крупных узлов связи. Для порядка 1000 домов уменьшили вероятность обрывов кабеля. В процессе также работы по изменению топологии сети. Положительный эффект от них уже почувствовали 140 тысяч клиентов, еще 60 тысяч заметят его в ближайшее время.