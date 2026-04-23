Рейтинг@Mail.ru
Билайн улучшил качество проводного интернета в 65 городах - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 23.04.2026

Билайн улучшил качество проводного интернета в 65 городах

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Билайн проводит модернизацию сети широкополосного доступа с рекордными инвестициями и охватом, сообщил оператор.
Изменения к лучшему чувствуют сотни тысяч клиентов оператора в 65 городах России — от Москвы до Сочи, от Санкт-Петербурга до Красноярска. Проект включает замену высокоаварийного оборудования, установку источников бесперебойного питания, а также изменение топологии сети. Все это уже позволило на 14% сократить суммарное время отключения коммутаторов уровня доступа и уменьшить количество обращений по поводу аварий на 12%.
Высокие скорости интернет-соединения для россиян стали чем-то само собой разумеющимся. Ключевым показателем качества для проводного интернета оказалась стабильность: в 2024 году пользователи чаще всего жаловались на прерывания сервиса и длительные аварии. Стремясь быть с клиентами там, где им это нужно, Билайн запустил двухлетнюю масштабную программу модернизации сети широкополосного доступа.
Она затрагивает 15 регионов по всей стране: работы ведутся в Волгоградской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, в Красноярском, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Специалисты компании уже заменили 150 коммутаторов уровня агрегации с суммарным охватом свыше 600 тысяч пользователей, а также 7500 коммутаторов уровня доступа — это позволило улучшить сервис для 51 тысячи клиентов. Кроме того, на сети установили 6500 источников бесперебойного питания — они сохранят связь для 150 тысяч клиентов в случае отключения электричества. Для 290 тысяч клиентов повысили отказоустойчивость за счет создания резервных каналов крупных узлов связи. Для порядка 1000 домов уменьшили вероятность обрывов кабеля. В процессе также работы по изменению топологии сети. Положительный эффект от них уже почувствовали 140 тысяч клиентов, еще 60 тысяч заметят его в ближайшее время.
"Этот проект стал для нас настоящим вызовом. На уменьшение аварийности были согласованы рекордные инвестиции, и нам нужно было сделать все быстро и качественно. Мы не собираемся останавливаться: прямо сейчас мы ведем работы по улучшению топологии сети. Так что скоро еще больше клиентов Билайна почувствуют, что проводной интернет стал стабильнее и качественнее", - говорит директор департамента эксплуатации сети широкополосного доступа Билайна Дмитрий Лебедев.
БилайнВымпелКомТехнологииИнтернетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала