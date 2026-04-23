В МИД объяснили временные ограничения работы интернета в России - РИА Новости, 23.04.2026
02:04 23.04.2026
В МИД объяснили временные ограничения работы интернета в России

Панкин: ограничения работы интернета вводятся по соображениям безопасности

Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что ограничения работы интернета в России вводятся по соображениям безопасности.
  • Ограничения связаны с защитой от сотен украинских БПЛА, нацеленных на российские регионы, и являются частью электронных средств противодействия атакам дронов.
  • Отключения носят временный характер и происходят при серьезном риске или очевидной масштабной атаке.
ООН, 23 апр – РИА Новости. Ограничения работы интернета в России вводятся по соображениям безопасности – для защиты от сотен украинских БПЛА, нацеленных на российские регионы, носят временный характер, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"И вы знаете, почему это делается - из-за безопасности во многих городах. Я имею в виду, у нас сотни дронов летают с Украины с целью бомбить российские объекты, инфраструктуру, города и так далее. Так что это часть электронных средств противодействия атакам дронов", – сказал Панкин журналистам в ООН.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Песков прокомментировал ограничения работы интернета в России
14 апреля, 12:33
Он также отметил, что такие ограничения влияют на экономику, привел в пример перебои с оплатой.
"Отключение носит довольно временный характер, нет отключений на день или два или на определенные часы. Это происходит, когда есть серьезный риск или очевидная масштабная атака, воздушная атака на город, на регион", – подчеркнул замглавы МИД.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Кремле назвали отключение мобильного интернета в регионах оправданным
18 ноября 2025, 12:58
 
