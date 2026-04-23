В МИД объяснили временные ограничения работы интернета в России

ООН, 23 апр – РИА Новости. Ограничения работы интернета в России вводятся по соображениям безопасности – для защиты от сотен украинских БПЛА, нацеленных на российские регионы, носят временный характер, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он также отметил, что такие ограничения влияют на экономику, привел в пример перебои с оплатой.

"Отключение носит довольно временный характер, нет отключений на день или два или на определенные часы. Это происходит, когда есть серьезный риск или очевидная масштабная атака, воздушная атака на город, на регион", – подчеркнул замглавы МИД.