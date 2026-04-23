Краткий пересказ от РИА ИИ Над Воронежской областью сбили 24 беспилотника.

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Двадцать четыре БПЛА сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и восемью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 24 беспилотных летательных аппарата", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил он.