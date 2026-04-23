09:07 23.04.2026 (обновлено: 09:14 23.04.2026)
Над Воронежской областью сбили 24 беспилотника, поврежден частный дом

Военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Воронежской областью сбили 24 беспилотника.
  • Из-за падения обломков БПЛА повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Двадцать четыре БПЛА сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и восемью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 24 беспилотных летательных аппарата", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет, отметил он.
"В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля", — добавил Гусев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьВоронежская область
 
 
