"Союз-2.1а" установили на стартовом столе на Байконуре

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур

Грузовик доставит на МКС топливо, продукты, питьевую воду и оборудование для научных экспериментов.

Запуск ракеты запланирован на 26 апреля.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме Байконур, сообщил "Роскосмос".

"Союз-2.1а" с "Прогрессом" МС-34" — на старте Байконура . Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе " Макс ".

Как сообщил накануне " Роскосмос ", корабль привезёт на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород.

Также в грузовом отсеке "Прогресса МС-34" оборудование и материалы для экспериментов по отслеживанию реакции организма на невесомость, изучению воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, анализу потери массы костной ткани в космосе, проверке влияния микроорганизмов на материалы и по изучению и совершенствованию методов регенерации воды.

Кроме того, грузовик доставит на МКС новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" №8.