"Союз-2.1а" установили на стартовом столе на Байконуре
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
08:18 23.04.2026 (обновлено: 11:34 23.04.2026)
"Союз-2.1а" установили на стартовом столе на Байконуре

"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс" установили на стартовом столе на Байконуре

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-34 во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
  • Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" установили на стартовом столе на космодроме Байконур.
  • Грузовик доставит на МКС топливо, продукты, питьевую воду и оборудование для научных экспериментов.
  • Запуск ракеты запланирован на 26 апреля.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме Байконур, сообщил "Роскосмос".
"Союз-2.1а" с "Прогрессом" МС-34" — на старте Байконура. Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе "Макс".
"Прогресс МС-34" привезет космонавтам на МКС фрукты и чеснок
Вчера, 02:40
Как сообщил накануне "Роскосмос", корабль привезёт на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород.
Также в грузовом отсеке "Прогресса МС-34" оборудование и материалы для экспериментов по отслеживанию реакции организма на невесомость, изучению воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, анализу потери массы костной ткани в космосе, проверке влияния микроорганизмов на материалы и по изучению и совершенствованию методов регенерации воды.
Кроме того, грузовик доставит на МКС новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" №8.
Накануне корабль пристыковали к ракете и установили на него головной обтекатель. Запуск запланирован на 26 апреля. Корабль пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, на котором до недавнего времени находился предыдущий грузовик "Прогресс МС-32".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Путин назвал Неделю космоса масштабным и востребованным проектом
12 апреля, 18:38
 
