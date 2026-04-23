"Союз-2.1а" установили на стартовом столе на Байконуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" установили на стартовом столе на космодроме Байконур.
- Грузовик доставит на МКС топливо, продукты, питьевую воду и оборудование для научных экспериментов.
- Запуск ракеты запланирован на 26 апреля.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме Байконур, сообщил "Роскосмос".
Как сообщил накануне "Роскосмос", корабль привезёт на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород.
Также в грузовом отсеке "Прогресса МС-34" оборудование и материалы для экспериментов по отслеживанию реакции организма на невесомость, изучению воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, анализу потери массы костной ткани в космосе, проверке влияния микроорганизмов на материалы и по изучению и совершенствованию методов регенерации воды.
Кроме того, грузовик доставит на МКС новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" №8.
Накануне корабль пристыковали к ракете и установили на него головной обтекатель. Запуск запланирован на 26 апреля. Корабль пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, на котором до недавнего времени находился предыдущий грузовик "Прогресс МС-32".
Путин назвал Неделю космоса масштабным и востребованным проектом
12 апреля, 18:38