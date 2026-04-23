Агент рассказал про стоимость Батракова

15:41 23.04.2026
Агент Барбоза считает заниженными суммы в трансферных слухах по Батракову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что суммы, фигурирующие в СМИ в контексте возможного трансфера полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, не отражают его реальную стоимость.
Ранее портал championat.com сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. По информации источника, в настоящий момент действующие победители Лиги чемпионов собирают информацию о полузащитнике. Представитель "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, вскоре должен прилететь в Москву для личных переговоров. По окончании сезона в контракте Батракова активируется пункт о фиксированных отступных для европейских клубов в размере около 16 миллионов евро.
"Понятно, что все топ-клубы следят за такими игроками. Есть положительная оценка со стороны скаутинга относительно уровня Батракова. За ним наблюдают, и интерес к нему есть. Суммы, которые сейчас фигурируют в СМИ, на мой взгляд, занижены, учитывая его качество. Если клуб согласился на такие условия, значит, были причины. В целом, его переход возможен, потому что есть доступная трансферная стоимость и высокий уровень игрока. Поэтому интерес будет, и у "Локомотива" наверняка появятся разные предложения", - сказал Барбоза.
"Без сомнения, интерес со стороны европейских клубов будет только расти. Сам игрок, насколько известно, не хочет переходить в средний клуб - он ориентируется на более высокий уровень. Но надо понимать, что топ-клубы уже укомплектованы на этих позициях. Сейчас впереди чемпионат мира, и после него традиционно происходит много изменений на трансферном рынке. Поэтому только после турнира станет понятно, какие варианты могут появиться для Батракова", - отметил Барбоза.
"Также важно понимать модель игры, какой тренер, насколько он готов делать акцент на молодых игроках. Это очень важно, чтобы он мог дальше развиваться и показать тот уровень, на который способен. Поэтому, на мой взгляд, не любой клуб для Батракова приемлем. Есть клубы, где есть объективные условия, чтобы он мог показать высокий уровень и добиться больших результатов. А есть и такие, где это будет намного сложнее", - добавил агент.
