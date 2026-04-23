Рейтинг@Mail.ru
Российские баскетболисты выступят в юношеской Лиге наций с флагом страны
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
20:16 23.04.2026
Российские баскетболисты выступят в юношеской Лиге наций с флагом страны

FIBA уточнила, что россияне выступят в юношеской Лиге наций под флагом страны

© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские сборные по баскетболу 3×3 допущены до соревнований юношеской Лиги наций.
  • Соревнования пройдут в Китае (12–18 августа) и Малайзии (22–28 июля), российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном страны.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация баскетбола (FIBA) сообщила РИА Новости, что российские сборные по баскетболу 3х3 смогут выступить в юношеской Лиге наций с флагом и гимном страны.
В четверг FIBA сообщила, что сборные России по баскетболу 3х3 допущены до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае и Малайзии летом.
«
"Нет никаких ограничений, связанных с участием россиян в упомянутых мероприятиях", - сообщили в организации.
Соревнования юношеской Лиги наций в Малайзии пройдут 22-28 июля, в Китае - 12-18 августа.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Дегтярев оценил решение FIBA о допуске российских юниоров
Вчера, 19:26
 
БаскетболFIBA
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала