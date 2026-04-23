Российские баскетболисты выступят в юношеской Лиге наций с флагом страны

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация баскетбола (FIBA) сообщила РИА Новости, что российские сборные по баскетболу 3х3 смогут выступить в юношеской Лиге наций с флагом и гимном страны.
В четверг FIBA сообщила, что сборные России по баскетболу 3х3 допущены до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае и Малайзии летом.
"Нет никаких ограничений, связанных с участием россиян в упомянутых мероприятиях", - сообщили в организации.
Соревнования юношеской Лиги наций в Малайзии пройдут 22-28 июля, в Китае - 12-18 августа.