Российские баскетболисты выступят в юношеской Лиге наций с флагом страны

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация баскетбола (FIBA) сообщила РИА Новости, что российские сборные по баскетболу 3х3 смогут выступить в юношеской Лиге наций с флагом и гимном страны.

В четверг FIBA сообщила, что сборные России по баскетболу 3х3 допущены до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае и Малайзии летом.