Юрист предупредил о рисках списания долгов по ЖКХ через банкротство - РИА Новости, 23.04.2026
03:05 23.04.2026
Юрист предупредил о рисках списания долгов по ЖКХ через банкротство

Юрист Хаминский назвал списание долгов по ЖКХ через банкротство крайней мерой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрист Александр Хаминский предупредил о рисках списания долгов по ЖКХ через банкротство.
  • Эксперт назвал списание долгов по ЖКХ через банкротство крайней мерой
  • После банкротства доступ к кредитам ограничивается, а совместно нажитое имущество супругов должника также может быть изъято.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Списание долгов по жилищно-коммунальным услугам через процедуру банкротства часто подается как простое решение проблемы, но на деле это крайняя мера с серьезными последствиями. О рисках агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.
"По сути, списание долгов по ЖКУ через банкротство – это крайняя мера, а не удобный финансовый инструмент, который стоит рекламировать в СМИ. Такая мера может помочь избавиться от действительно непосильных обязательств, но сопровождается значительными издержками, рисками и долгосрочными последствиями", — предупредил он.
Процедура банкротства может длиться годами и требует затрат до 150 тысяч рублей. В рамках процедуры у гражданина могут изъять практически всё имущество, кроме минимально необходимого, а сделки за последние годы — оспорить.
Кроме того, несколько лет после банкротства доступ к кредитам будет фактически закрыт: при каждой попытке получить заём придётся уведомлять кредиторов о своём статусе. Страдают и супруги должников — совместно нажитое имущество также идёт с молотка. Эксперт советует перед принятием решения консультироваться с опытными юристами.
Александр Хаминский
 
 
