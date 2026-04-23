Юрист предупредил о рисках списания долгов по ЖКХ через банкротство

Эксперт назвал списание долгов по ЖКХ через банкротство крайней мерой

После банкротства доступ к кредитам ограничивается, а совместно нажитое имущество супругов должника также может быть изъято.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Списание долгов по жилищно-коммунальным услугам через процедуру банкротства часто подается как простое решение проблемы, но на деле это крайняя мера с серьезными последствиями. О рисках агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.

"По сути, списание долгов по ЖКУ через банкротство – это крайняя мера, а не удобный финансовый инструмент, который стоит рекламировать в СМИ. Такая мера может помочь избавиться от действительно непосильных обязательств, но сопровождается значительными издержками, рисками и долгосрочными последствиями", — предупредил он.

Процедура банкротства может длиться годами и требует затрат до 150 тысяч рублей. В рамках процедуры у гражданина могут изъять практически всё имущество, кроме минимально необходимого, а сделки за последние годы — оспорить.