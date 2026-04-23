Турецкий банк заблокировал доступ к приложению десяткам российских клиентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Крупнейший частный турецкий банк İş Bankası заблокировал доступ к онлайн-приложению для десятков российских клиентов.

Банк попросил россиян прийти в отделение с актуальными документами.

Критерии блокировки пока не ясны.

СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Российские клиенты крупнейшего частного турецкого банка İş Bankası (Иш) на этой неделе оказались без доступа к онлайн-приложению банка, явление носит массовый характер, рассказали РИА Новости клиенты.

« "Увидел утром, что у меня и супруги заблокирован вход в приложение Иш банка. При этом карты продолжают работать. Но я давно не заходил в (приложение - ред.) банка, около недели. Просят прийти в отделение с актуальными документами (ВНЖ/рабочее разрешение и так далее)", - рассказал клиент банка Михаил.

По его словам, есть вариант связаться со своим менеджером и попробовать решить вопрос дистанционно. Супруга Михаила открыла счет в банке всего лишь около двух месяцев назад.

Сам Михаил ещё не обращался в отделение банка, так как ожидает получения новой карточки с видом на жительство после истечения срока прежней.

Клиентка банка Александра, проживающая вне Турции , рассказала РИА Новости, что ей разблокировали счет после того, как она написала письмо в отделение банка и попросила "привязать" счет к номеру загранпаспорта РФ

РИА Новости обнаружило десятки аналогичных случаев у других клиентов-россиян, как правило, первым делом они отправляют в свое отделение банка письмо с актуальными данными. В ряде случаев блокировку успешно снимают, в остальных - ожидание затянулось на несколько дней.

Ситуация осложняется тем, что в четверг в Турции праздничный день, банки закрыты.

Критерии блокировки пока не ясны, так как ряд клиентов-россиян пока свободно используют приложение банка.