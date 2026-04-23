Турецкий банк заблокировал доступ к приложению десяткам российских клиентов - РИА Новости, 23.04.2026
18:52 23.04.2026 (обновлено: 19:10 23.04.2026)
Турецкий банк заблокировал доступ к приложению десяткам российских клиентов

РИА Новости: российских клиентов турецкого Ишбанка лишили доступа к приложению

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейший частный турецкий банк İş Bankası заблокировал доступ к онлайн-приложению для десятков российских клиентов.
  • Банк попросил россиян прийти в отделение с актуальными документами.
  • Критерии блокировки пока не ясны.
СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Российские клиенты крупнейшего частного турецкого банка İş Bankası (Иш) на этой неделе оказались без доступа к онлайн-приложению банка, явление носит массовый характер, рассказали РИА Новости клиенты.
«
"Увидел утром, что у меня и супруги заблокирован вход в приложение Иш банка. При этом карты продолжают работать. Но я давно не заходил в (приложение - ред.) банка, около недели. Просят прийти в отделение с актуальными документами (ВНЖ/рабочее разрешение и так далее)", - рассказал клиент банка Михаил.
По его словам, есть вариант связаться со своим менеджером и попробовать решить вопрос дистанционно. Супруга Михаила открыла счет в банке всего лишь около двух месяцев назад.
Сам Михаил ещё не обращался в отделение банка, так как ожидает получения новой карточки с видом на жительство после истечения срока прежней.
Клиентка банка Александра, проживающая вне Турции, рассказала РИА Новости, что ей разблокировали счет после того, как она написала письмо в отделение банка и попросила "привязать" счет к номеру загранпаспорта РФ.
РИА Новости обнаружило десятки аналогичных случаев у других клиентов-россиян, как правило, первым делом они отправляют в свое отделение банка письмо с актуальными данными. В ряде случаев блокировку успешно снимают, в остальных - ожидание затянулось на несколько дней.
Ситуация осложняется тем, что в четверг в Турции праздничный день, банки закрыты.
Критерии блокировки пока не ясны, так как ряд клиентов-россиян пока свободно используют приложение банка.
РИА Новости направило запрос в банк.
