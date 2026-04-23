Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о последствиях ударов ВСУ по Запорожской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 23.04.2026 (обновлено: 11:25 23.04.2026)
Балицкий рассказал о последствиях ударов ВСУ по Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Последствия удара ВСУ по энергосистеме Запорожской области существенные, идет восстановление подачи света.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Последствия удара ВСУ минувшей ночью по энергосистеме Запорожской области существенные, идут работы по восстановлению подачи света, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Энергетическая инфраструктура области подвергается атакам со стороны ВСУ, обесточена южная часть области, сообщил вечером в среду Балицкий.
"Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. Последствия удара, который противник нанёс энергетической системе области, существенные", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал жителей, чьи населённые пункты затронули отключения, набраться терпения.
"Специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации подачи электричества", - подчеркнул губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала