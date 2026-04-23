Балицкий рассказал о последствиях ударов ВСУ по Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Последствия удара ВСУ минувшей ночью по энергосистеме Запорожской области существенные, идут работы по восстановлению подачи света, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. Последствия удара, который противник нанёс энергетической системе области, существенные", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал жителей, чьи населённые пункты затронули отключения, набраться терпения.
"Специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации подачи электричества", - подчеркнул губернатор.