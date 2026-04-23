На Бали двое россиян застряли на скале

ДЖАКАРТА, 23 апр - РИА Новости. Двое туристов из России оказались заблокированы на скале у пляжа Чемонгкак на острове Бали и были эвакуированы с помощью вертолета, сообщили в национальном агентстве поисково-спасательных операций Индонезии.

Инцидент произошел в районе Печату (округ Бадунг) в четверг днем. По данным спасателей, сигнал о происшествии поступил в 13.10 по местному времени (8.10 мск), при этом сами туристы оказались на склоне скалы еще около 11.30 (6.30 мск).

« "После получения информации мы направили на место восемь спасателей. С учетом расположения пострадавших и усиливающихся волн было принято решение проводить эвакуацию по воздуху", - заявил глава поисково-спасательного офиса Денпасара И Ньоман Сидакарья в пресс-релизе ведомства.

Он добавил, что из-за прилива действовать нужно было "особенно быстро".

По информации спасателей, пострадавшими оказались 51-летний Сергей Старостин и 20-летняя Диана Золотова, оба граждане РФ