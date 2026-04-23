На Бали двое россиян застряли на скале - РИА Новости, 23.04.2026
20:31 23.04.2026
На Бали двое россиян застряли на скале

На Бали двое россиян застряли на скале, их эвакуировали вертолетом

© Depositphotos.com / horon77Пляж на острове Бали
Пляж на острове Бали - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Depositphotos.com / horon77
Пляж на острове Бали. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое российских туристов застряли на скале у пляжа Чемонгкак на Бали.
  • Их эвакуировали с помощью вертолета из-за усиливающихся волн и прилива.
  • Пострадавшие — 51-летний Сергей Старостин и 20-летняя Диана Золотова, получили медицинскую помощь на месте.
ДЖАКАРТА, 23 апр - РИА Новости. Двое туристов из России оказались заблокированы на скале у пляжа Чемонгкак на острове Бали и были эвакуированы с помощью вертолета, сообщили в национальном агентстве поисково-спасательных операций Индонезии.
Инцидент произошел в районе Печату (округ Бадунг) в четверг днем. По данным спасателей, сигнал о происшествии поступил в 13.10 по местному времени (8.10 мск), при этом сами туристы оказались на склоне скалы еще около 11.30 (6.30 мск).
"После получения информации мы направили на место восемь спасателей. С учетом расположения пострадавших и усиливающихся волн было принято решение проводить эвакуацию по воздуху", - заявил глава поисково-спасательного офиса Денпасара И Ньоман Сидакарья в пресс-релизе ведомства.

Он добавил, что из-за прилива действовать нужно было "особенно быстро".
По информации спасателей, пострадавшими оказались 51-летний Сергей Старостин и 20-летняя Диана Золотова, оба граждане РФ.
"Состояние туристов в целом оценивается как удовлетворительное: мужчина получил легкие травмы ноги и локтя. От госпитализации оба отказались, ограничившись медицинской помощью на месте", - отмечают спасатели.
