"АвтоВАЗ" запустил сервис подписки на автомобили Lada - РИА Новости, 23.04.2026
12:36 23.04.2026 (обновлено: 12:37 23.04.2026)
"АвтоВАЗ" запустил сервис подписки на автомобили Lada

"АвтоВАЗ" запустил сервис долгосрочной подписки на автомобили Lada

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "АвтоВАЗ" запустил сервис подписки на автомобили Lada.
  • Первой доступной моделью стала Lada Vesta в комплектации "Практик" с ежемесячным платежом в 43 990 рублей.
  • В стоимость подписки включены полисы ОСАГО и каско, техническое обслуживание, помощь на дорогах, сезонная замена шин и их хранение, а также предусмотрена возможность передачи управления двум другим водителям.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запускает сервис подписки на автомобили Lada, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц, сообщила пресс-служба компании.
"АО "АвтоВАЗ" объявляет о старте программы долгосрочной подписки на автомобили Lada. Сервис, получивший название "Lada Легко", позволяет использовать новый автомобиль на условиях аренды и фиксированного ежемесячного платежа", - говорится в сообщении.
"На первом этапе клиентам предлагается седан Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации "Практик". В дальнейшем линейка доступных в сервисе моделей и версий оснащения будет расширена", - уточнили в "АвтоВАЗе".
Там объяснили, что оформление подписки будет проходить полностью онлайн, где пользователь сможет выбирать модель, комплектацию и цвет автомобиля, после чего для него будет рассчитан ежемесячный платеж.
Так, для Lada Vesta в версии "Практик" платеж составляет 43 990 рублей в месяц, но для первых клиентов, оформивших заявку с 23 по 30 апреля, он будет равен 39 990 рублям. Также при оформлении договора вносится возвратный депозит в размере трех ежемесячных платежей, который подлежит возврату по окончании срока действия подписки. Сам процесс оформления занимает до двух недель, отметили в компании.
"В стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и каско, техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение в официальном дилерском центре. Допускается передача управления еще двум любым водителям", - заверили в пресс-службе.
В сервисе предусмотрен годовой лимит пробега в 30 тысяч километров, а по истечении 12 месяцев автомобиль должен быть возвращен без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа. В компании подчеркивают, что на данный момент полный выкуп автомобиля по окончании срока подписки не предусмотрен программой.
"Программа "Lada Легко" рассчитана на физических лиц и оформляется сроком на один год. В ближайшей перспективе планируется адаптировать условия и для корпоративных клиентов, включая водителей такси", - уточнили в "АвтоВАЗе".
